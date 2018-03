Piano Stabilità, al via il confronto

Primo incontro al Begni del Governo sul Piano di stabilità. Al tavolo prima i sindacati, poi categorie economiche e associazioni datoriali. Celli ha illustrato le linee di indirizzo per mettere in sicurezza il paese e far ripartire l'economia, così come aveva già fatto in Commissione Finanze. I temi sono noti e il sindacato, nell'attesa di entrare nel merito, si concentra sul metodo. Chiede che le riforme procedano all'unisono con la massima condivisione e che quel tavolo sia la regia di tutte le scelte future.



Nel video, l'intervista al segretario Csdl, Giuliano Tamagnini



Seguiranno aggiornamenti