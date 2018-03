Reggenza: termina il semestre di Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni

Sei mesi di impegno internazionale, ma anche un periodo complesso per la Repubblica. Domani mattina in diretta su Rtv, dalle ore 9,40, la cerimonia per il nuovo semestre.

Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni hanno svolto il loro mandato di capi di Stato in un momento storico non semplice per la Repubblica. Un periodo segnato da tensioni politiche e da incertezza a livello economico, con riforme annunciate che, secondo il Governo, richiederanno l'impegno di tutti. Ottimismo e fiducia sono due dei principi che la Reggenza mise in evidenza nel primo discorso il primo ottobre scorso, invitando i cittadini a credere nella forza del Paese.



Il semestre reggenziale è stato caratterizzato dai rapporti internazionali e dal dibattito sui diritti umani. A gennaio il viaggio dei Capitani Reggenti a Bruxelles e l'incontro con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, con il futuro accordo di associazione all'Unione europea e le prospettive legate al mercato unico e alla libera circolazione delle persone.



Più di recente, la visita a Lampedusa e i momenti vissuti con chi, ogni giorno, affronta l'emergenza migranti. Questa Reggenza sarà ricordata anche per l'udienza in Vaticano con Papa Francesco e l'invito, rivolto al pontefice, a visitare San Marino. Dentro ai confini, la questione economia, con il rapporto del Fondo monetario internazionale e la serie di cambiamenti raccomandati. Su tutti, la riforma del sistema bancario. Che non è l'unica, perché sul tavolo, tra gli altri interventi, c'è la revisione del sistema pensionistico.



Da ottobre ad aprile, bufere e cambiamenti ai vertici di istituzioni come Banca Centrale e il tribunale. La Reggenza ha affrontato i mesi di scontro sulla giustizia, con la revoca dell'incarico di magistrato dirigente a Valeria Pierfelici e la nomina di Lanfranco Ferroni. L'atmosfera politica preoccupa i capi di Stato. Nell'indirizzo di saluto hanno fatto riferimenti diretti alla questione tribunale richiamando tutti al “senso di responsabilità”. Per il futuro restano le sfide dalle quali dipende, hanno affermato, “la possibilità di un futuro dignitoso per l'umanità intera”.



Domani inizierà il mandato di Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, in un primo aprile che coincide con la Pasqua. Si comincerà di mattina con la diretta su San Marino Rtv a partire dalle ore 9,40. Oratore ufficiale della cerimonia, il giornalista Paolo Mieli.



Mauro Torresi