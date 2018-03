San Marino ha 30 nuovi cittadini

Con l'atto formale di giuramento di fedeltà, nelle mani della Reggenza, entrano a far parte pienamente della famiglia sammarinese 30 nuovi cittadini. Il giuramento di oggi, hanno ricordato i Capi di Stato, rappresenta un atto di grande significato, formale e sostanziale, che contiene l'impegno a riconoscervi in quell'insieme di diritti e doveri che è a fondamento della convivenza pacifica e democratica del nostro Stato. Da oggi, rimarca la Reggenza, il nostro Paese potrà contare sulla vostra piena partecipazione e sul vostro contributo per la valorizzazione di quel grande patrimonio storico e identitario di cui ogni sammarinese deve, giustamente, essere fiero e orgoglioso.

La forza della nostra Repubblica, ricordano Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni, risiede nel vincolo che unisce tutti i sammarinesi alle proprie radici e alla propria terra, nella loro consapevolezza di condividere uno stesso destino e nel loro impegno ad onorare sempre e ovunque il proprio Paese. E' con questo spirito, ha concluso la Reggenza, che vi diamo il benvenuto nella comunità sammarinese.