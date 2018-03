Spring Meetings, Morganti: "arriveremo preparati, il Fondo ci sta facendo da tutor"

Settimane fitte di incontri sul Piano di stabilità nazionale. Lonfernini (RF): no a tattiche dilatorie, è tempo di scelte. Boschi (Civico 10): debito sì ma solo se sostenibile.



San Marino arriverà a Washington con il suo piano di stabilità nazionale, compreso il reperimento di risorse attraverso l'indebitamento estero. Le prossime due settimane e mezzo saranno bollenti, con confronti politici ogni settimana in Commissione Finanze, tavoli con forze sociali e datoriali e serate pubbliche. Obiettivo: portare il piano di stabilità nel Consiglio di aprile. Una volta approvato, potrà partire la richiesta di finanziamento. Potremo ottenere al massimo 120 milioni – fanno sapere dalla maggioranza. Interessi e restituzione della quota capitale saranno oggetto di trattativa con gli esperti del fondo. “Ma prima – afferma Civico 10 – serve una stima esatta del fabbisogno. Poi – continua Luca Boschi – bisognerà garantire la sostenibilità del debito con un piano di rientro. Siamo favorevoli al finanziamento – ribadisce il coordinatore - solo se saremo in grado di indicare esattamente come intendiamo rientrare del prestito”. “E gli interessi – aggiunge Lorenzo Lonfernini – dovranno essere compatibili con il bilancio”. Per il consigliere di Repubblica Futura è fondamentale andare a Washington con qualcosa in mano. Riguardo al piano di stabilità, si sofferma poi sul metodo e facendo sue le parole dei Capitani Reggenti invita il Governo ad ascoltare oltre che proporre. Al contempo - aggiunge - chi siede al tavolo non deve porre veti. Bisogna abbandonare tattiche dilatorie, è il tempo delle scelte. Poi chiede a Banca Centrale di spingere sull'acceleratore nell'accordo con Bankitalia, “per dare alle nostre banche -dice - un orizzonte meno asfittico”. “L'obiettivo della visita agli spring meetings – commenta Giuseppe Morganti - non è tanto chiedere soldi ma verificare se il piano di stabilità ha consistenza tale da ottenere la certificazione da parte del Fondo. Il percorso ha una sua traccia profonda. Ci sono 4 pilastri a cui dovremo dare risposte concrete – continua il capogruppo di SSD -senza esclusioni”. Si parte dalle banche, seguono finanziamento, riforme strutturali e sviluppo. Morganti è ottimista. “Il paese - dice - non naviga a vista ma si presenterà all'appuntamento preparato. I colloqui con il Fondo sono quasi quotidiani. Ci sta già facendo da tutor, dandoci supporto e orientandoci sulle cose da fare”.



MF