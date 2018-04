1° aprile: gli auguri alla Reggenza dal Comites San Marino

Congratulazioni alla Reggenza sono arrivati dal Comites San Marino che, con una nota firmata dal vicepresidente Alessandro Amadei, rivolge gli auguri di buon lavoro ai nuovi capi di Stato. "Persone di alto profilo politico - scrive il Comites - che sicuramente guideranno il Paese con equilibrio ed autorevolezza in un momento così delicato per il nostro futuro". In chiusura, un ringraziamento per i Capitani Reggenti uscenti.