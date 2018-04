Piano Stabilità. Per la Csu concertazione o conflitto

Questa sera a Domagnano il Governo incontra la cittadinanza sul Progetto

La Csu torna sull'incontro dedicato al Piano di Stabilità Nazionale che, nei giorni scorsi, ha toccato i diversi punti del documento predisposto dal Governo. Sul sistema bancario la CSU ribadisce la necessità di conoscere la reale situazione economica e patrimoniale degli istituti bancari e torna a dire di ritenere sovrastimato lo sbilancio attribuito a Cassa di Risparmio mentre, per le banche private, va evitato qualunque intervento pubblico per ripianare debiti, utilizzando parametri più flessibili. Fondamentale, prosegue la Csu, è conoscere l'esito dell'AQR e i termini di ricapitalizzazione sia di Carisp che delle altre banche. Sulla riduzione della spesa pubblica la Csu ribadisce che non si deve partire dai tagli alle retribuzioni ma dalle tante economie di scala che si rendono possibili, ad iniziare da una nuova regolamentazione degli appalti di lavori pubblici ad imprese private. Rispetto al tema della riforma delle pensioni, invece, è fondamentale confermare il contributo dello Stato ai fondi previdenziali, contributo che secondo il Governo andrebbe invece diminuito, così come non viene condivisa l'ipotesi di passare al sistema di calcolo contributivo. Ribadita inoltre la contrarietà a qualunque ipotesi di un ricalcolo delle prestazioni attualmente erogate e per coloro che sono e che si accingono ad entrare in pensione. Il documento viene giudicato "piuttosto debole e scarso sul tema dello sviluppo". Non si fanno scelte sul modello di economia, scrive la Csu, e viene dato poco spazio alla promozione dell'attività produttiva. Si chiede infine di dare continuità al tavolo politico chiesto nelle scorse settimane perchè non è pensabile che una sola parte, anche se ha la maggioranza numerica in Consiglio, possa farcela da sola a portare il paese fuori dalle secche della crisi. Questa è l'ultima chiamata utile, conclude la Csu. Se prevarrà una impostazione diversa dalla concertazione, non potrà che aprirsi una stagione di conflittualità importante.