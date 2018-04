Piano di Stabilità: si riparte dal confronto con la cittadinanza

Il piano di Stabilità, che ha caratterizzato la passata settimana politica, torna protagonista. Questa sera alla Sala Montelupo della Casa del Castello di Domagnano c'è infatti il primo incontro pubblico di approfondimento sul Piano di Stabilità e Sviluppo Nazionale.

Dalle 21 saranno i Segretari di Stato Nicola Renzi, Simone Celli e Franco Santi, ad illustrare le linee di indirizzo della piattaforma programmatica, che diventerà il punto di riferimento per la realizzazione del processo di riforme messo in campo per il risanamento del settore bancario, il riequilibrio dei conti pubblici e il rilancio economico e occupazionale. Domani invece occhi puntati sulla Commissione Finanze, interamente dedicata con l'audizione del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio con Domenico Trombone, Presidente della società di gestione dei crediti Delta.