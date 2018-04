Crediti Delta: al via l'audizione del Presidente SGCD, Trombone in Commissione Finanze

Settimana calda dal punto di vista politico-economico. In Commissione Finanze si parla di crediti Delta con l'audizione in corso di Domenico Trombone, Presidente della società di gestione SGCD. In primo piano la trattativa per la vendita del pacchetto - costituito sia da crediti in bonis sia da crediti deteriorati - che è ancora in corso, dopo la scadenza dei termini del bando d'asta avvenuta lo scorso 29 gennaio. Più della metà dei crediti Delta – lo ricordiamo – sono di Cassa di Risparmio. Si parla di un paio di offerte su cui si giocherebbe la partita, al vaglio ora quella migliore. L'audizione di questa mattina con Trombone, sarà seguita da quella con il Consiglio di Amministrazione di Carisp a partire dal primo pomeriggio. All'ordine del giorno della Commissione Finanze figurano anche la ripresa del dibattito, slittato la scorsa settimana, sul Piano di Stabilità Nazionale e sull'avanzamento del progetto di riorganizzazione di Banca Centrale.