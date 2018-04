La mossa di Di Maio alla vigilia delle consultazioni: "contratto di governo" con Lega o Pd

Alla vigilia del via alle consultazioni al Quirinale, arriva la mossa di Di Maio che propone, come candidato premier, un 'contratto di governo': sì alla Lega e al Pd (ma senza Renzi) - che sono alla pari, chiariscono fonti del M5s, non c'è alcun primo interlocutore -, no a Forza Italia con Berlusconi. Immediato il no dei Dem: 'Irricevibile'. Salvini: dialogo ma senza subire veti. Gli incontri di Mattarella partono domani con i presidenti di Senato e Camera, poi il suo predecessore Napolitano, quindi le delegazioni dei partiti alle quali, fa sapere il Quirinale, chiederà 'proposte, indicazioni e programmi per dare al paese un governo all'altezza'. Giovedì i big.