Piano di Stabilità: il governo incontra la cittadinanza nel primo dei tre appuntamenti serali

Ieri sera sul Piano di Stabilità il primo incontro con la cittadinanza, voluto dal Governo per presentarne le linee di indirizzo. Una serata partecipata, insieme al segretario alle Finanze Simone Celli, alla Cultura, Marco Podeschi e alla Sanità, Franco Santi per illustrare gli interventi del Governo per i prossimi mesi, per garantire una strategia complessiva su tre direttrici fondamentali: risanamento del sistema bancario, conti pubblici, rilancio dell'economia e dell'occupazione. L'ottica è quella del massimo coinvolgimento di tutti i soggetti, compresi i cittadini in un momento in cui – ha specificato il Governo – è in gioco il futuro del Paese su tutte le sue dimensioni. In questo contesto, naturalmente, anche le riforme attese che richiederanno – dice ancora l'esecutivo – impegno e responsabilità da parte di tutti.

Ieri la prima di tre serate dedicate al piano di stabilità del Paese. Prossima serata, aperta alla discussione con associazioni, sindacati e cittadini, fissata per giovedì 12 sempre alla Sala Montelupo. Un ultimo appuntamento poi martedì 17.