In Congresso di Stato i provvedimenti per lo sviluppo

Prima seduta del Congresso di Stato presieduta dai Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Sul tavolo del governo progetti per lo sviluppo. L'Esecutivo fa già sapere che di questi temi parlerà nel dettaglio la prossima settimana. E' stato dato il via di fatto alle varianti di piano regolatore per 3 aziende di Chiesanuova: Alutitan, Leagel ed Erbozeta.

Lunedì il Segretario di Stato al territorio depositerà il progetto di legge che intende portare nella sessione consiliare di aprile. E sempre, per quella data, arriverà in Aula il decreto per l'agenzia dello sviluppo. In ballo non ci sono solo aziende che chiedono fisicamente più spazio. "Quasi tutte le imprese, anticipa Andrea Zafferani, in questo momento hanno progetti di espansione in ballo e chiedono condizioni di accesso al credito più competitive". I tassi di interesse praticati dalle banche sammarinesi sono più alti rispetto all'Italia e questo, anticipa, comporterà modifiche alla legge che con le regole attuali non può andare incontro alla domanda che arriva dalle imprese. La valutazione più politica si è incentrata sulle infrastrutture strategiche per il Paese e su come realizzarle: dalla viabilità, all'aeroporto, ad alberghi di livello. Arriveranno novità, si limita ad anticipare Zafferani, e non in tempi lunghi. Il Congresso di Stato ha anche valutato con Sergio Mottola, Presidente di San Marino Innovation uno dei primi progetti di Blockchain, la tecnologia che sta alla base delle criptovalute, insieme alle altre proposte che vanno dall'area medicale, all'intelligenza artificiale.



Sonia Tura