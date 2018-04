Consultazioni al Quirinale, nulla di fatto al primo giro: Mattarella concede altro tempo

Di Maio (M5) scopre le carte: "Noi o con la Lega o col Pd", ma Salvini ribadisce "centrodestra unito"

Consultazioni al Quirinale, finito il primo giro, i 5Stelle vogliono fare un governo o con la Lega o col Pd, la Lega ribadisce l'unitarietà del centrodestra, dunque il presidente Mattarella concede altro tempo.



Le posizioni, già note, sono state ribadite nel primo giro di valzer per la formazione di un nuovo, possibile governo. Assai chiaro il M5S: o con la Lega o col Pd. Questi i prescelti per la formazione di quello che Luigi Di Maio ha chiamato il “governo del cambiamento”, sul modello tedesco.

In mattinata anche Silvio Berlusconi era stato chiaro, con parole bene indirizzate.

Pure Matteo Salvini ha ribadito l'unitarietà della coalizione di centrodestra, con alcuni punti fermi che, tra l'altro, non gli consentono di dire di essere vicini ad una soluzione.

La prossima settimana, ha continuato, incontrerà tutti formalmente, senza dire pregiudizialmente no a nessuno. Per ora gli unici a chiamarsi fuori dal governo sono i Democratici, ha ribadito Maurizio Martina.

Alla fine il presidente Mattarella è costretto ad avviare un nuovo ciclo di consultazioni, già dalla prossima settimana: al momento, non ci sono intese per una maggioranza.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Luigi Di Maio (M5S); Silvio Berlusconi (Forza Italia); Matteo Salvini (Lega); Maurizio Martina (Pd)