Crediti Delta e Carisp: le opposizioni fanno il punto sugli esiti della Commissione Finanze

All'indomani delle audizioni di Domenico Trombone, Presidente di SGCD, la società di gestione dei crediti Delta, e del Cda di Cassa di Risparmio in Commissione consiliare Finanze, le opposizioni fanno il punto sugli esiti, senza scendere nel dettaglio dei contenuti coperti da massimo riserbo, in una conferenza stampa, a Domagnano. Con nuove critiche all'ennesima forzatura della Maggioranza in commissione sulla votazione dell'Odg che da il via libera alla vendita degli Npl di Cassa.

Consegnata ieri ai commissari una relazione di una ventina di pagine con dati e informazioni, riguardanti in particolare l'operazione di vendita degli Npl di Delta, un portafoglio da 2 miliardi di euro, per più della metà 'in pancia' a Carisp. Al vaglio di SGCD due offerte di acquisizione di cui al momento non si conosce la provenienza e nemmeno l'entità. "Il processo non è terminato – ha spiegato Trombone ai nostri microfoni – per questo non ritengo necessario dirlo in questa sede". Dopo l'audizione del Presidente SGCD, la Commissione ha ascoltato separatamente, nella seduta pomeridiana, il Cda di Cassa.