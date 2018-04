Delta, le opposizioni: "Con un blitz sette consiglieri autorizzano la vendita di oltre 2 miliardi di Npl per pochi spiccioli”

I membri di minoranza della Commissione Finanze intervengono all'indomani delle audizioni di Domenico Trombone, Presidente SGCD e del Cda di Cassa di Risparmio

Partita in un clima collaborativo, finisce con momenti di forte tensione la Commissione Finanze di ieri con al centro le audizioni prima di Domenico Trombone, Presidente della Società di Gestione dei Crediti Delta e poi del Cda di Cassa di Risparmio. “Si è consumata l'ennesima forzatura, forse la più grave di questa legislatura – denunciano i commissari di minoranza – attuata dalla maggioranza proprio sul finale, e in barba – rimarcano - all'ordine del giorno sugli Npl dell'11 gennaio scorso, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari e votato all’unanimità”. “Dopo aver appreso soltanto ieri – afferma Teodoro Lonfernini – di una trattativa in fase avanzata per la cessione dei crediti Delta, a fine lavori abbiamo presentato una mozione d'ordine per approfondire in alcuni giorni, e comunque entro lunedì 9 aprile, - tra l'altro con il benestare dei vertici Carisp - le informazioni raccolte durante la seduta segreta; ma la mozione è stata rigettata. La maggioranza – aggiunge - aveva infatti già pronto un ordine del giorno con il quale concedere il mandato della Commissione per la cessione dei crediti Delta”. Odg approvato con 7 voti favorevoli e 6 contrari, “e solamente grazie all'arrivo in Aula del consigliere di Ssd Alessandro Izzo, giusto giusto al momento del voto, ovvero alle 19 – precisa Roberto Ciavatta – senza aver ascoltato una parola di quanto illustrato nelle ore precedenti. Ma per tutta risposta sono stati indirizzati cori di dileggio, frasi da bar alle nostre obiezioni”.

Senza violare il vincolo di segretezza, Federico Pedini Amati si sofferma di più sulle offerte di acquisizione del pacchetto Delta di cui ha parlato Trombone, “che – specifica – riporterebbero percentuali per la possibile vendita molto basse, addirittura al di sotto del 10%”.

“Ci troviamo in un periodo delicatissimo pilotato da “spingi-bottone - insiste Iro Belluzzi - gli Npl Delta non dovevano essere venduti, ma gestiti internamente. Invece abbiamo concesso un enorme patrimonio ad una gestione esterna”. Nella valutazione politica di Alessandro Mancini la consapevolezza di “una maggioranza a cui non preme l'intesse del Paese”. “Se ci avessero concesso del tempo - osserva - la vicenda si sarebbe potuta chiudere con un'astensione delle opposizioni. Avremmo potuto dare un ombrello politico più ampio ad una scelta strategica per il Paese. Invece i momenti di tensione si ripeteranno”.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Mdsi.





sp