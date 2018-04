Giorno di consultazioni per PD, Lega, Forza Italia e M5S

Giornata fondamentale di consultazioni, oggi tocca a PD, Forza Italia, Lega e M5S salire al colle. L'obiettivo rimane trovare una maggioranza di governo.



In un post Luigi Di Maio scrive "Speriamo di poter incontrare il prima possibile Lega e Pd per capire quali siano le loro proposte, e per capire con chi si possa iniziare a scrivere questo contratto. Scelgano da che parte stare”. Il PD però non ci sta e replica duramente con Rosato, “Si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega".



Intanto aumentano le possibilità di ritorno al voto. Salvini avverte: "È meglio non andare a votare. Ma se tra due mesi siamo ancora qua a dirci le stesse cose e tutti sono sulle stesse posizioni, basta". Secondo il leader del Carroccio però "qualcuno alla fine dovrà cedere”.