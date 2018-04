70 anni di Pdcs: la Dc festeggia nel ricordo e rilancia la sua azione politica

Due eventi e un richiamo ai valori storici che ancora oggi ispirano il partito.

Il manifesto programmatico da cui nacque il partito fu firmato a casa di Delio Masi ad Acquaviva il 9 aprile 1948. Lo ricorda l'attuale segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini, alla presentazione degli eventi per i 70 anni della Democrazia Cristiana.



12 firmatari, 12 giovani che decisero di organizzarsi politicamente basandosi sui “valori morali del Cristianesimo”, così come viene riportato nel documento. Oggi quelle idee rimangono, spiega la Dc, che rilancia la sua azione nell'attuale panorama politico dopo un risultato negativo alle ultime elezioni e nuove intese con le altre formazioni di opposizione. Due saranno la serate per il 70esimo: la principale lunedì 9 aprile alle 20,30 al teatro Titano. Venerdì 13, invece, ci sarà l'evento per il tesseramento al Grand Hotel di Città.



Dal capogruppo in Consiglio, Alessandro Cardelli, l'invito a cittadini e forze politiche e sociali a dare un contributo al miglioramento di San Marino. Un'esortazione rivolta anche a chi non si ritrova nella Dc ma, allo stesso tempo, è vicino ai suoi valori. Stiamo vivendo un periodo così difficile da essere il peggiore dopo la ricrescita post bellica, spiega Cardelli, che esorta a dare “speranza e uno scossone al Paese”.



In occasione dei 70 anni, tornerà in versione online “Il San Marino”, storico periodico del partito. Un rilancio al quale hanno contribuito i componenti del giovanile del Pdcs.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini