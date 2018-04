Finanze: al via fitta serie di incontri sull'Iva

Sul fronte economico, questa mattina a Palazzo Begni il Segretario alle finanze Simone Celli ha incontrato le categorie economiche sull' Iva. Si tratta del primo di una serie di confronti dopo la presentazione della prima bozza del governo di linee guida per la legge quadro in materia. Ora tocca ai sindacati e in tarda mattinata siederanno al tavolo della sala verde i partiti di opposizione, che anche ieri non hanno fatto sconti alla maggioranza sulla votazione, in Commissione Finanze, dell' Odg che consente la vendita degli Npl Delta.