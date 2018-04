SSD difende Izzo e attacca Ciavatta

SSD, indignata, si schiera tutta dalla parte del suo Consigliere Alessandro Izzo, contro i tentativi di speculazione - scrive - messi in atto dai Commissari delle opposizioni. Ci auguriamo, aggiunge SSD, che non si ripetano mai più atti di questa natura nei confronti di qualsiasi rappresentante dello Stato. Il dito è puntato soprattutto contro le dichiarazioni rilasciate da Roberto Ciavatta durante la conferenza stampa sui crediti Delta. "Penosa e strumentale pochezza di argomenti, scrive SSD, da parte di chi non riuscendo a sostenere motivazioni convincenti, si rifugia nell'attacco personale contro un singolo Consigliere, il quale non essendo né dipendente pubblico, né funzionario di Partito, né nullafacente, né figlio d’arte, non può permettersi di assentarsi dal posto di lavoro". Nelle quattro ore intercorse dal suo arrivo in Aula alla votazione, puntualizza la nota, Izzo ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per maturare con coscienza il proprio voto, oltre al fatto che ha potuto ascoltare in prima persona il riepilogo da parte del CdA di Cassa.