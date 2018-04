Arriva la Patrimoniale: entro il 30 aprile il decreto delegato del Congresso

Celli: "Sarà più leggera, rispetto al 2013, sugli immobili, ma colpirà anche i patrimoni mobiliari"

A cinque anni di distanza dall'ultima volta i sammarinesi, nel 2018, torneranno a pagare un'imposta patrimoniale. Il gettito atteso è di 15-18 milioni di euro.



Il decreto delegato sulla patrimoniale dovrà essere emanato dal Congresso di Stato entro il prossimo 30 aprile, così come previsto dall'articolo 48 dell'ultima legge di Bilancio. Il testo è ancora da definire ma il gettito previsto per le casse dello Stato è di circa 15 milioni di euro, che potrebbero arrivare anche 18, secondo il Segretario Celli. Il confronto del Governo con le forze politiche e le parti sociali dovrebbe cominciare a metà mese, per poi arrivare al 30 con un testo definito.

Rispetto al 2013, ha dichiarato Celli a “Carte Scoperte”, questa volta l'imposta avrà un impatto inferiore sugli immobili ma colpirà anche i patrimoni mobiliari. Sarà il decreto a stabilire esattamente quali e in quale misura ma genericamente per patrimoni mobiliari si intende una vasta gamma di componenti afferenti al settore finanziario, le polizze assicurative, le quote societarie e altro. C'è poi da stabilire entro quanto dovrà essere pagata l'imposta e soprattutto le esenzioni.

L'introito di 15-18 milioni della nuova patrimoniale – ha spiegato Celli – serve, insieme agli otto milioni attesi dalla sanatoria edilizia e ai quattro milioni della minimum tax, per portare a pareggio il disavanzo strutturale 2018, stimato in 30-35 milioni di euro. Tutte e tre le misure – ha precisato Celli – sono straordinarie e quindi il Governo non intende replicarle nel 2019.