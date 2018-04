Consultazioni, Gozi (Pd): “Pd non cambia idea, no a trattativa con M5S”

In Italia tiene ancora banco la questione legata alle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Dopo la chiusura del Centrodestra alla proposta di un accordo solo con la Lega, Luigi Di Mario volge lo sguardo a sinistra e rivede le sue posizioni per il bene del paese: "Il governo si fa per risolvere i problemi concreti della gente e abbiamo il dovere di provarci partendo dalla situazione uscita dalle urne". La coalizione di centrodestra, intanto, serra le fila e dichiara tramite i suoi leader che si presenterà unito alle prossime consultazioni al Quirinale. "Non abbiamo cambiato idea né posizione, rispetto a Movimento 5 Stelle e consultazioni. Non esiste né si sta ragionando su alcuna svolta nella trattativa con i 5 Stelle a differenza di quanto riportato da “La Repubblica” oggi. La nostra posizione è e resta chiara. Questi sono i fatti, questa è la coerenza del Pd", ha affermato il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi.