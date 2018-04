Si apre la 44° Consulta dei sammarinesi all'estero: nella prima giornata confronto con i Segretari di Stato

Si è aperta questa mattina la 44° Consulta dei sammarinesi all'estero. Sono 25 le comunità che, fino a domani, saranno riunite a palazzo Begni per discutere dei problemi, delle richieste e delle iniziative di chi vive fuori dai confini. Al centro ci sono i legami tra cittadini che risiedono anche a decine di migliaia di chilometri di distanza tra loro.



Restano le questioni ancora irrisolte, come spiegano dalla Consulta. Tra queste, la richiesta di fermare le discriminazioni in tema di cittadinanza. Il riferimento è alla legge del 2000, in base alla quale alcuni figli di sammarinesi riescono ad ottenerla ed altri no a seconda della data di nascita. I cittadini all'estero aspettano anche novità dopo che, lo scorso autunno, la politica aprì alla possibilità di voto a distanza.



Ma il confronto si sposta anche sui rapporti tra Consulta e Governo. I residenti all'estero non hanno digerito il fatto di non essere stati informati sulla modifica di un articolo della legge istitutiva della Consulta. Ma questo è stato fatto, spiega il segretario di Stato agli Affari Interni, Guerrino Zanotti, per far svolgere il dibattito delle mozioni di ogni Consulta in Commissione consiliare e non più in Ufficio di presidenza, con lo scopo di velocizzare l'analisi di questi documenti e dare più peso alle mozioni. Nel pomeriggio gli interventi dei Segretari di Stato Nicola Renzi, Franco Santi e Andrea Zafferani.



mt



Nel video, l'intervista al presidente della Consulta, Otello Pedini