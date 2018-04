9 aprile 2018: 70 anni di Pdcs

Questa sera al Titano le celebrazioni

70 anni fa la fondazione del Partito democratico cristiano sammarinese. La storia ricorda l'associazione dei cattolici dell'Unione Democratica che non si sono scoraggiati dall’esito elettorale del ’45 a favore dei gruppi della sinistra, e hanno maturato la convinzione di poter fare molto di più. Il giovane Zaccaria Savoretti, spinto da Federico Bigi, si liberò degli impegni del suo gruppo consiliare per procedere all’organizzazione del PDCS. Intanto Delio Masi aveva radunato un discreto numero di persone ad Acquaviva, formando il primissimo nucleo della DC sammarinese.



Altre sezioni nascevano a Domagnano, Corianino, Valdragone e anche a Cà Rigo, a Serravalle e a Borgo: nell’arco di nove mesi ogni Castello divenne sede di una sezione del costituendo Partito.



In Italia le elezioni erano alle porte, si sarebbero tenute il 18 Aprile 1948: aspettarne l’esito poteva essere controproducente per la neonata forza politica era meglio anticipare l’evento e uscire pubblicamente prima di quella data.



Così si decise: 9 Aprile 1948. Nasce il Partito Democratico Cristiano Sammarinese.



Un lungo percorso, generato da sammarinesi, uomini e donne - si legge in una nota - che si sono spesi con sacrificio, competenze, servizio ed impegno in ogni contesto sociale, che ha segnato la storia del nostro Paese, e ne ha caratterizzato la politica e i valori della società sammarinese.



Questa sera alle 20.30, al Teatro Titano di San Marino Città, verranno ricordati alcuni passaggi storici di San Marino dal dopoguerra i giorni nostri, illustrando le conquiste ed i passaggi fondamentali che hanno portato il piccolo Stato, ad essere riconosciuto a livello mondiale.



Ma anche i momenti significativi che hanno segnato le conquiste sociali e la promozione della dignità della persona, insieme allo sviluppo del nostro territorio e dei servizi sorti e cresciuti negli anni.