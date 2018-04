Congresso di Stato: il decreto sull'Agenzia per lo Sviluppo nel Consiglio di aprile

La settimana politica si apre con la riunione del Congresso di Stato a Palazzo Pubblico, presieduta dai Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Seduta per lo più dedicata a delibere e comunicazioni. Diversi i temi in discussione. Il Governo ha deciso, tra le altre cose, di portare il Decreto sull'Agenzia per lo Sviluppo nel Consiglio Grande e Generale di Aprile; adottate inoltre le varianti di PRG ed un Decreto che disciplina le modalità di copertura dei profili di ruolo.