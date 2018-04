Il Pdcs celebra 70 anni. La Reggenza rende "omaggio ai tanti sammarinesi che con umiltà si sono adoperati per il bene del Paese"

La Dc, questa sera al Teatro Titano, celebra il 70esimo anniversario della fondazione e, nel pomeriggio, è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti. Il segretario Giancarlo Venturini ha ricordato i valori essenziali della presenza politica del pdcs e di come il suo partito abbia condiviso e partecipato alle più rilevanti battaglie per salvaguardare l'autonomia e la sovranità della Repubblica nella consapevolezza, ha sottolineato, che seppure da micro Stato, dobbiamo pretendere il rispetto di tutti e distinguerci nel panorama internazionale. Oggi, ha concluso Venturini, la nostra presenza prosegue con altrettanta passione e volontà.

La Reggenza ricorda le personalità che hanno lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di far tesoro della loro cultura e della loro esperienza politica e istituzionale, ma ha voluto rendere omaggio anche ai tanti sammarinesi che hanno militato all'interno della dc e che, affermano i Capi di Stato, con profonda umiltà e forte attaccamento si sono adoperati per il bene del Paese anche quando è stato più forte lo scontro e la contrapposizione ideologica, lasciando una testimonianza preziosa della tensione ideale e morale che dovrebbe sempre animare l'impegno politico.