Piano Stabilità, stabiliti i sei sottotavoli

Secondo incontro governo e sindacati

Per la seconda volta in pochi giorni, incontro Governo e Sindacati sul Piano di Stabilità. Un filone unico per tre macro aree fondamentali: controllo spesa pubblica, settore bancario e sviluppo. La strategia dei sei punti: settore finanziario, reperimento delle risorse finanziarie, consolidamento fiscale, politiche di sviluppo, politiche turistiche e commerciali e gli investimenti in infrastrutture si tradurrà - come spiegato dai segretari Celli, Santi e Podeschi ai sindacati- in altrettanti sottotavoli attraverso i quali proseguirà il confronto: in ordine di agenda Pa, revisione spesa pubblica, Fisco, Riforma Previdenziale, Turismo e commercio, Strategie per il settore bancario.

Nel tardo pomeriggio il primo incontro sulla ristrutturazione di Banca Centrale. Tra i primi nodi l’ipotesi di trasferimento di esattoria e tesoreria alla pubblica amministrazione. L'incontro è proseguito fino alla prima serata