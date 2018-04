Giovedì i partiti tornano dal presidente Mattarella: il centrodestra stavolta unito

Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si presentano insieme. Probabile però un terzo giro di consultazioni

Fissato il nuovo calendario per le consultazioni al Quirinale: il centrodestra si presenterà unito dal presidente Mattarella.



Questa volta saranno i partiti i primi a salire al Colle, giovedì 12, e solo il giorno dopo le istituzioni, presidenti di Camera e Senato e presidente emerito Giorgio Napolitano.

Nuova entrata, tra i gruppi, per Liberi e Uguali, usciti dal misto alla Camera per diventare gruppo autonomo nonostante i 14 parlamentari. Ne servirebbero 20 ma Montecitorio ha concesso una deroga. Saliranno alle 11.30 dopo i gruppi misti. I partiti maggiori invece nel pomeriggio: alle 16.30 il Pd, un'ora dopo l'intero centrodestra, unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e alle 18.30 il M5S.

Questi ultimi, nonostante in queste ore sembra stiano litigando con la Lega praticamente su tutto, sperano che prima o poi Salvini voglia abbandonare Berlusconi. Una svolta potrebbe esserci il 29 aprile, quando si voterà in Friuli Venezia Giulia, mentre in Molise andrà alle urne la domenica prima, 22. L'eventuale vittoria leghista potrebbe spingere Salvini verso i 5Stelle. Il presidente Mattarella sembra convinto di poter aspettare fino a maggio: e si ipotizza che un terzo giro di consultazioni non potrebbe che partire dopo la festa dei lavoratori.



Francesca Biliotti