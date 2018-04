Opposizione: il Fellini si adegua a norme sulla sicurezza con vincoli che riguardano anche San Marino

In Commissione Sanità la minoranza chiede riferimento in Consiglio. “Entro aprile i comuni italiani possono fare ricorso"

In Comma Comunicazioni della Commissione Sanità l'opposizione solleva un problema legato all'aeroporto di Rimini che coinvolge anche San Marino. Presenta quindi un ordine del giorno aperto a modifiche in cui si fa riferimento all'adeguamento da parte del Fellini a nuove regole internazionali sulla sicurezza. Si tratta di una serie di disposizioni di Enac, con vincoli che interessano un raggio di circa 15 km attorno all'aeroporto e che quindi ricadono anche su parte del territorio sammarinese, da Dogana fino a Borgo Maggiore. Si tratta di limitazioni importanti sugli strumenti urbanistici e piani regolatori, nonché su numerose tipologie di costruzioni. In pratica - scrive l'opposizione - servirà l'autorizzazione di Enac per la realizzazione di laghetti artificiali, coltivazioni agricole, attività industriali, antenne ed impianti fotovoltaici. Si chiede quindi un riferimento dei Segretari nel Consiglio di Aprile. “Entro fine mese – spiega la Tonnini - c'è la possibilità per i comuni italiani di fare ricorso e quindi di ottenere regole specifiche. Enac stesso, nella sua relazione, scrive che per San Marino vanno attivati confronti ad hoc”.

La Segretaria con delega ai trasporti conferma che con il nostro paese ci saranno momenti di approfondimento specifici rispetto alla prassi con i comuni italiani. Nei mesi scorsi – spiega Simone Celli - ci sono stati incontri presso l'Enac di Rimini a cui hanno partecipato funzionari della Segreteria al Territorio. E tranquillizza: al momento le informazioni che abbiamo non fanno presupporre particolari impegni gravanti sulla Repubblica. Rassicura che la Segreteria competente sta facendo gli approfondimenti del caso. Se l'ordine del giorno verrà approvato -conclude – il Governo riferirà in Aula.





MF