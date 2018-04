Il Pdcs festeggia il passato guardando al futuro

La dc celebra 70 anni dalla Fondazione e lo fa al Teatro Titano ripercorrendo la storia del partito in politica estera, economia, sanità, donne e famiglia.

Il 1948 è l'anno della ricostruzione, il periodo da cui nascerà il miracolo economico italiano. Il partito democratico cristiano nasce il 9 aprile. Una settimana dopo, il 18, i nostri vicini di casa vanno a votare per le prime elezioni politiche dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che segnarono la travolgente vittoria della DC di Alcide De Gasperi. Una stagione, quella del 1948, contrassegnata anche da aspre divisioni ideologiche all'ombra della "guerra fredda" che determinarono il corso della politica e della storia occidentale per i successivi cinquant'anni fino alla caduta del Muro di Berlino. In questo clima a San Marino, e in particolare ad Acquaviva, si organizzò la prima sezione del partito democratico cristiano. Il 9 aprile 1948 veniva pubblicato il manifesto della Fondazione del Pdcs: tra i 12 firmatari anche Romano Belluzzi. Nel video l'intervista al cofondatore del PDCS Romano Belluzzi.