San Marino - Indonesia: sul Titano il Vice Ministro per gli Affari Esteri Abdurrahman Mohammad Fachir

Sul tavolo una potenziale area di collaborazione che riguarda gli scambi tra la San Marino Rtv e la tv indonesiana

In visita a San Marino il Viceministro dell'Economia della Repubblica di Indonesia, Abdurrahman Mohammad Fachir. Ricevuto a Palazzo Begni, si è intrattenuto a colloquio con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi. Obiettivo: promuovere le relazioni bilaterali, che già vantano rapporti e contatti da circa 10 anni. Sul tavolo anche possibili collaborazioni tra le televisioni dei due Paesi. Il Vice Ministro Fachir plaude alla nomina di un ambasciatore del Titano con sede a Giakarta, definendola strategica da parte di San Marino. Pensiero condiviso dal Segretario Renzi: “Giusta – afferma – si è rivelata la scelta fatta già da tempo da San Marino di utilizzare l'Indonesia come porta d'accesso per l'Asia e per l'Oriente. Abbiamo la stessa base valoriale – aggiunge – ovvero l'importanza del mantenimento della libertà, della pace internazionale su cui le nostre voci spesso suonano all'unisono negli organismi multilaterali. Auspichiamo a breve la ratifica da parte dell'Indonesia del trattato TIEA; abbiamo inoltre proposto di concludere a breve un accordo DTA contro le doppie imposizioni fiscali, fondamentale per favorire reciprocamente gli investimenti tra i due Paesi”. A seguire il Vice Ministro degli esteri indonesiano è stato ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci ai quali ha consegnato una lettera da parte del Presidente dell'Indonesia, Joko Widodo. “Un messaggio – fa sapere - basato sulla promozione della cooperazione e su come poter facilitare le interazioni fra gli attori reali e quindi fra imprenditori e persone direttamente interessate alle varie attività. Inclusa una potenziale area di collaborazione che riguarda gli scambi tra le nostre tv. Il motivo principale della mia visita qui oggi a San Marino – aggiunge - è proprio quello di promuovere le relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi. Relazioni che sono state stabilite da circa 10 anni, è quindi per noi importante riuscire ad esplorare nuove forme di collaborazione e di rafforzamento delle relazioni e della cooperazione soprattutto per quanto riguarda i contatti a livello personale, in ambito economico e nel settore del commercio”.



Nel video le interviste a S.E. Abdurrahman Mohammad Fachir, Vice Ministro dell'Economia della Repubblica di Indonesia e Nicola Renzi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.



sp