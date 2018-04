Consultazioni Italia: i big salgono al Colle

Nuova tornata di consultazioni ieri per la formazione del Governo. Al Quirinale sono salite le forze politiche. Nel pomeriggio i big. Centrodestra 'pronto a formare un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega'. È la formula di Matteo Salvini, al Quirinale per le consultazioni con Berlusconi e Meloni. 'Unita' di intenti nella nostra coalizione, da M5s si attende responsabilita', basta con veti e tattiche', ha aggiunto. Berlusconi, la coalizione e' solidissima. In giornata botta e risposta tra Fi e M5S sul Cav: 'pari dignita' tra tutte le componenti del centrodestra', ha chiesto Maria Stella Gelmini. Toninelli e Grillo hanno risposto: 'con Berlusconi mai un governo. Fi si faccia di lato consentendo un governo M5s-Lega'. Per il Pd al Colle Martina: 'Governi chi ha vinto le elezioni, inaccettabile il rinvio a dopo le Regionali'. Oggi al Colle, dalla mattinata, il presidente emerito Giorgio Napolitano, e i Presidenti di Camera e Senato Fico e Alberti Casellati.