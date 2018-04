Conferenza semestrale con i Capitani di Castello: chiesti più fondi e meno burocrazia

Ieri il confronto a Palazzo.

La relazione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa arriva sul tavolo della Conferenza semestrale con i Capitani di Castello. L'oggetto principale del confronto di ieri a Palazzo, alla presenza dei capi di Stato, è stato proprio il report presentato a Strasburgo lo scorso mese e con il quale l'organismo internazionale chiede, in sostanza, di dare maggiori poteri e maggiori risorse economiche alle municipalità sammarinesi, insieme a un riconoscimento esplicito del principio di autonomia locale a livello costituzionale.



I Capitani di Castello, forti di questo documento, esortano a rivedere le norme che regolano la vita delle Giunte. Domandano più potere con l'unico scopo, precisa il portavoce Vittorio Brigliadori, di essere più dinamici. Rimane, poi, la richiesta di ricevere maggiori fondi. “Se non si da più spessore alle Giunte – prosegue Brigliadori – si arriva a uno scollamento tra istituzioni di diverso livello”.



Oggi la politica nei Castelli, spiega, è quasi “un'attività di volontariato”. A breve, annuncia il Capitano di Serravalle, ci sarà una discussione in proposito con le istituzioni. In conferenza si è anche discusso di un progetto di promozione del territorio che coinvolga la Reggenza: nove giornate nelle diverse aree della Repubblica, con eventi durante i quali far conoscere cosa di meglio hanno da offrire e, allo stesso tempo, portare a galla le difficoltà da risolvere.



Mauro Torresi