Piano di stabilità: seconda serata pubblica a Domagnano

Sono tornati davanti al Paese, i Segretari di stato Marco Podeschi, Andrea Zafferani ed Augusto Michelotti. Per spiegare il loro progetto di rilancio di San Marino. "Sappiamo tutti quali sono le criticità" esordisce il responsabile all'Istruzione, che snocciola poi le priorità sulla strada della ripresa e il dialogo con il Fondo Monetario Internazionale. Importante, per il governo, l'accordo di adesione all'Unione Europea.

"Si è parlato molto e fatto poco", hanno ribadito i membri del Congresso di Stato, "quando occorre mettere il paese al passo con gli altri", con le risorse a disposizione.

Il piano di Stabilità parte dalla promozione e creazione di opportunità, soprattutto quelle meno conosciute da investitori esteri.