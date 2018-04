Piano di Stabilità, contro-tavolo: in un documento la sintesi delle linee guida scaturite dai precedenti incontri

“Qualsiasi proposta deve innanzitutto essere coerente col raggiungimento della stabilità necessaria al sistema”

Si riparte dal tema della previdenza al contro-tavolo delle opposizioni insieme a categorie economiche, sindacati e Ucs. Tutti d'accordo sulla necessità di “un patto generazionale che consenta ad ognuno di avere una prestazione dignitosa una volta terminata l’attività lavorativa e che sia equa e sostenibile nel tempo”. Consegnato nell'occasione un documento contenente la sintesi delle linee guida scaturite dai precedenti incontri; indirizzi che restano aperti al contributo di tutti – fanno sapere DiM, Pdcs, Ps e Psd – con proposte, approfondimenti e integrazioni che avanzeranno le parti sociali ed economiche”. “Linee guida – puntualizza Emanuele Santi, Mdsi - che si traducono in politiche rivolte allo sviluppo del Paese, per ricreare un clima di fiducia e soprattutto scongiurare politiche recessive”. E per impostare un modello di sviluppo sano e futuribile – è l'opinione unanime dei presenti – non si può prescindere “da relazioni sane con le realtà confinanti ed estere”, dal momento che proprio “la politica estera – osservano - al momento non brilla per chiarezza degli obiettivi”. Da privilegiare, in primis, il rapporto con l'Italia, che – si è detto - “deve tornare ad essere una priorità”.

Non mancano, infine, richiami al metodo di lavoro, che deve potersi fondare su un confronto continuo, programmato e paritario, partendo dalla condivisione di dati reali, di cui purtroppo ad oggi – fanno notare i partecipanti al contro-tavolo – si avverte la mancanza nel Paese, ma che sono la base “su cui impostare un modello di sviluppo multisettoriale e non più basato su singoli settori che fungano da traino”. Il confronto prosegue: tra i temi di prossima discussione, Iva e sistema bancario.