Governo: ultimo appuntamento con le serate pubbliche sul Piano di Stabilità

Molti i momenti di confronto della giornata: dalla patrimoniale alla previdenza

Questa sera alle ore 21.00 nella Sala Montelupo della Casa del Castello di Domagnano, l'ultimo dei tre incontri pubblici di approfondimento sul Piano di Stabilità e Sviluppo Nazionale.

A Domagnano ci saranno i Segretari di Stato Nicola Renzi, Simone Celli e Guerrino Zanotti per parlare del processo di riforme orientato al risanamento del settore bancario, al riequilibrio dei conti pubblici e al rilancio economico e occupazionale.



Sempre alle 21, alla casa del castello di Acquaviva, sarà la Segreteria alla Sanità a spiegare al paese le linee di riforma previdenziale, ormai non più rinviabile.



Ma la giornata si annuncia particolarmente impegnativa sia sul fronte maggioranza che opposizione. Infatti nella tarda mattinata il Segretario alle Finanze torna al tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per parlare di Patrimoniale, mentre nelle stesse ore, le forze di opposizione convocano il controtavolo sul piano di stabilità.