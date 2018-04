Visita in Serbia del Segretario Renzi, accordo contro le doppie imposizioni

In Serbia la visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi che ieri ha firmato l’Accordo contro le doppie imposizioni fiscali. Il Ministro degli Affari Esteri Ivica Dacic ha fatto il punto sulla situazione geo-politica sottolineando, in particolare, lo stato dell’area balcanica e anche il percorso di maggior avvicinamento del suo Paese all'Unione Europea. Renzi ha accolto positivamente la volontà di un progressivo potenziamento delle relazioni bilaterali, evidenziando anche le affinità che i due Paesi presentano nel cammino di integrazione europea, entrambi allineati ai parametri internazionali in materia economico-finanziaria. Con il Ministro della Cultura e dell’Informazione sono state prospettate ipotesi di collaborazione in materia archivistica, di valorizzazione dei rispettivi patrimoni storico-culturale e archeologico, in ambito museale e cinematografico, nonché televisivo. I Ministri hanno valutato l’opportunità di sottoscrivere un apposito Memorandum of Understanding per favorire la definizione di intese specifiche in ambito culturale e dell’informazione. Con il Sottosegretario al Commercio, al Turismo e alle Telecomunicazioni, Miroslav Knezevic sono state esplorate forme di cooperazione in ambito turistico per canalizzare i flussi nei due Paesi attraverso l’offerta di pacchetti promozionali elaborati ad hoc.