Consiglio: messaggio di saluto dei Capitani Reggenti

Nel loro messaggio di saluto all'Aula, i Capitani Reggenti richiamano ad un confronto rispettoso e ad un dialogo sereno e costruttivo. Auspicano che in un momento di scelte decisive arrivi il contributo responsabile e costruttivo su temi strategici, senza polemiche sterili e inconcludenti.



Stefano Palmieri e Matteo Ciacci si dicono convinti che San Marino debba e possa uscire rafforzato dal cammino di cambiamento intrapreso e invita ad una maggiore determinazione nell'affrontare sfide ineludibili.

Occorre impegnarsi – dicono - per risolvere le perduranti criticità del sistema, gettare le basi di una rinnovata crescita, trovando risorse per lo sviluppo verso una maggiore competitività e una ritrovata credibilità internazionale. Alla maggioranza che ha la responsabilità di decidere, il compito di indicare soluzioni e cercare il confronto.



Da tutte le forze politiche i Capitani Reggenti si aspettano disponibilità a dare il proprio fattivo contributo senza preconcetti, interessi di parte o per un consenso immediato. Ai più giovani rinnovano l'invito ad essere protagonisti del processo di cambiamento e rinnovamento in atto.