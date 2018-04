Consultazioni: La Casellati esploratrice, tensione Salvini Di Maio

Mandato stretto a Elisabetta Casellati. La presidente del Senato riceve dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico di verificare entro venerdì se si può fare un governo centrodestra-M5s e con quale premier. Paletti che non piacciono a Salvini, il segretario della Lega sta alla Larga da Palazzo Giustiniani e manda i capigruppo. Lo sfida invece Di Maio: 'Il veto su Berlusconi resta, decida entro la settimana'. 'Mi pare che Di Maio non voglia governare, o che abbia già scelto il Pd. Il secondo arrivato non può imporre le regole', è la replica del leader della Lega. Il Pd si smarca: 'Il forno? Mai aperto'.