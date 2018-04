Consultazioni di governo: probabile mandato esplorativo a Casellati

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Maria Elisabetta Alberti Casellati alle ore 11. Si apre così l'ipotesi di un mandato esplorativo al presidente del Senato per la formazione di governo.



Il leader della Lega Matteo Salvini intanto ha aperto all'ipotesi di una figura terza rispetto a lui o Di Maio per la premiership. "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, perché no?" ha dichiarato.



Il capo dei pentastellati invece prosegue per la sua strada, dichiarando che per Salvini la scelta è "restare all’opposizione con Berlusconi o partecipare al governo del cambiamento". Di Maio concede una settimana a Salvini, in modo che Casellati vada avanti con il suo mandato. "Se Salvini non rompe con Berlusconi" - ha dichiarato - "spegniamo il forno della Lega".