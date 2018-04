Governo: secondo giro consultazioni a Palazzo Giustiniani

Il primo tentativo di mettere insieme centrodestra e M5S, ieri, è fallito, da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che si è vista ancora porre veti da una parte e dall'altra. Secondo round neanche 24 ore dopo, per riprovarci un'ultima volta.



A differenza di ieri, il centrodestra si è presentato unito a Palazzo Giustiniani, e al termine dell'incontro Matteo Salvini ha detto di nutrire la “fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi”, e di riuscire a dar vita a un governo, ha aggiunto, “finalmente votato dagli italiani, coi vincitori delle elezioni, ossia il centrodestra premiato dal voto, e coi secondi arrivati, il M5S”.



"Ce la stiamo mettendo tutta ma oltre determinate barricate non possiamo andare, ho detto chiaramente che c'era disponibilità a firmare un contratto con Matteo Salvini a formare un governo. Sulla base di quel governo ho detto a Matteo Salvini che siamo disposti ad accettare che quel contratto e quel governo firmato con lui fosse sostenuto da Fi e Fdi, ma era chiaro ed evidente che l'interlocuzione è tra noi due". Così il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con la Casellati