San Marino verso l'Agenda 2030: sul Titano esperti dell'OMS

Segreteria Sanità, Esteri e Territorio insieme per annunciare la visita di un team di funzionari dell'OMS a San Marino. Una giornata di lavoro, lunedì prossimo, con incontri istituzionali – dal Congresso di Stato all'Università, l'udienza dalla Reggenza – e workshop operativi. Sullo sfondo, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 17 obiettivi. Sostenibilità su tutti i fronti, non solo economica, per un approccio multisettoriale e con un occhio particolare proprio alla salute e all'ambiente.



L'auspicio che il team di esperti OMS possa fornire supporto operativo e metodologico al gruppo di lavoro creato di recente – coinvolge personale di tutti i Dipartimenti - proprio per la definizione delle politiche prioritarie nell'ambito dell'Agenda 2030.



Nel video, l'intervista al segretario alla Sanità, Franco Santi