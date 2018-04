Sindacato della Reggenza, notifica ufficiale ai proponenti

È arrivata l'ufficialità sul giudizio di ammissibilità emesso dai Garanti riguardo all'azione di sindacato nei confronti degli ex Capitani Reggenti, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni. I dieci rappresentanti dell'opposizione che hanno proposto il ricorso hanno ricevuto poco fa la notifica ufficiale. Ora i due consiglieri avranno 20 giorni per presentare le proprie memorie difensive.