Turismo: proseguono gli incontri dei Capitani con i sindaci del circondario per creare una "rete" di eventi

Piace sempre di più fuori confine la proposta tutta sammarinese di creare una piattaforma condivisa sulla promozione e valorizzazione dei territori.



Proseguono in quest'ottica i confronti con i Sindaci di Mercatino Conca, Frontino, Lunano e Morciano. L'iniziativa – che si mantiene slegata da qualsiasi dinamica politica – è nata da una riflessione dei Capitani di Castello di Serravalle Vittorio Brigliadori e di Chiesanuova Marino Rosti, poi sposata, nell'ultima Consulta, anche dagli altri Capitani.



Piattaforma che si sostanzia nella possibilità di interagire tra realtà territoriali vicine, mantenendo ovviamente ognuno la propria autonomia, allo scopo di generare eventi condivisibili in una rete promozionale. E la rete si sta progressivamente allargando, attraverso una catena di passaparola tra amministrazioni che si rendono disponibili a sottoporsi vicendevolmente il progetto, come potrebbe avvenire ad esempio con Frontino che è membro di una comunità montata comprensiva di ben nove comuni.



“Possiamo inoltre contare su Cattolica – ricorda Brigliadori - che ha già deliberato di accettare la nostra proposta e a breve invierà il protocollo firmato”. Un patto collaborativo che in prospettiva metterà a sistema tutti coloro che gravitano attorno ai settori del turismo, dello sport, della cultura. “Castelli e Comuni, dunque – precisa infine il capitano di Serravalle – generano le premesse istituzionali, poi una volta partiti i vari soggetti coinvolti andranno avanti con le loro gambe”.