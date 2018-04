Consultazioni, Mattarella si prende due giorni prima della prossima mossa

Intanto Berlusconi e Salvini litigano a distanza sui 5Stelle

Terminato anche il mandato della presidente del Senato, tutto torna fermo per la formazione del nuovo governo. Si attendono le decisioni del presidente della Repubblica.



Non parla di fallimento, la presidente del Senato Alberti Casellati, bensì di spunti di riflessione politica. E il presidente della Repubblica in effetti ha deciso di riflettere, una decisione è attesa ma non prima di lunedì. Cosa farà Mattarella, vorrà a questo punto affidare un mandato esplorativo a qualcun altro, magari al presidente della Camera Roberto Fico, in rappresentanza dei 5Stelle, per verificare anche altre maggioranze parlamentari, o deciderà per il pre incarico, continuando a privilegiare il centrodestra perché uscito con più seggi dalle ultime elezioni? I 5Stelle intanto continuano ad essere motivo di lite a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Il primo non lesina dure critiche.

Il secondo gli risponde per le rime, concludendo “se qualcuno vuol fare il governo col Pd di Renzi, lo farà senza la Lega”.

Sono i primi tentativi del leader leghista di smarcarsi dall'ingombrante figura di Berlusconi? Si vedrà. C'è tutto un fine settimana per ragionarci.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, Silvio Berlusconi, Forza Italia, Matteo Salvini, Lega