Quirinale, la presidente Casellati: 'Mattarella saprà risolvere'

"Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere", ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In questi giorni ho svolto l'incarico che mi è stato affidato con dedizione - ha aggiunto - cercando di favorire il confronto costruttivo tra le forze politiche in grado di verificare la maggioranza parlamentare nel perimetro che ha indicato Mattarella".