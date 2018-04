Di Maio gela la Lega: non tratto con Berlusconi e Meloni. Casellati oggi al Quirinale

Finisce con un nuovo punto interrogativo il nuovo giro di consultazioni con il centrodestra e i 5 Stelle, l'esito del quale la presidente del Senato Casellati riferirà oggi al capo dello Stato. Il M5s porta la disponibilità ad avviare un governo con un appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia su un programma concordato tra Lega e 5 Stelle. La replica di Forza Italia: 'ennesima prova di immaturità'. L'ottimismo di Salvini fa così i conti con i veti incrociati, e il leader leghista lancia un altolà a chi secondo lui vorrebbe far saltare un accordo politico, e poi avverte: "Se non si muove nulla il governo lo metto in piedi io. E se non ce la facciamo - mette in chiaro - si va alle urne"