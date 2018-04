Variante Prg: Adesso.sm ravvisa primi segnali di ripresa dell'economia

“Il Consiglio sostiene gli investimenti degli imprenditori sammarinesi”. Adesso.sm plaude al tenore della discussione sul progetto di legge in via di approvazione che modifica la destinazione di tre aree per consentire l'ampliamento e lo sviluppo di altrettante aziende sammarinesi. “Un’interessante prospettiva – osserva la maggioranza - che offre una risposta concreta alle esigenze di occupazione, rendendo più stabili gli investimenti e i patrimoni delle imprese”.



"Il Governo - aggiunge - ha deciso di mettere in atto politiche di compensazione, per aree della stessa estensione la cui destinazione era quella di essere urbanizzate e che invece torneranno ad essere tutelate per l’ambiente".