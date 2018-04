Spring Meetings: "Importante incontro con Poul Thomsen"

Il Segretario di Stato a colloquio con il Direttore del Dipartimento Europeo dell'Fmi

Il Segretario Simone Celli a Washington agli Spring Meetings ha incontrato il Direttore del Dipartimento Europeo dell'Fmi Poul Thomsen. Si è fatto il punto sulla ristrutturazione del settore bancario e la situazione generale della finanza pubblica sammarinese.

Con la delegazione italiana solo incontri informali e non ufficiali ma – dichiara Celli - “mi auguro possano avvenire in Italia nelle prossime settimane”. Celli non fa previsioni sulla tempistica dell'eventuale richiesta di assistenza finanziaria all'Fmi: “Sicuramente nel medio breve termine – afferma il Segretario alle Finanze - andranno compiute tutte le valutazioni del caso e il Governo intende confrontarsi con tutte le parti politiche e sociali”.

Nel video il collegamento da Washington con il segretario di Stato Simoni Celli, andato in onda nel Tg del 19.30