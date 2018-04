CGG: si riparte dall'Agenzia per lo sviluppo, ricercherà investimenti

Ripartiranno dall'esame dello Statuto dell'agenzia per lo sviluppo economico - Camera di Commercio, i lavori del Consiglio Grande e Generale che domani concluderanno la sessione parlamentare di aprile. Per il Segretario Zafferani, la nascita dell'Agenzia permetterà di segnare una linea di discontinuità netta, creando una struttura professionale che si occupi di ricercare investimenti e supportare l'impresa, limitando l'intervento di qualsiasi esponente politico al ruolo di indirizzo e rappresentanza delle istituzioni. L'Agenzia per lo sviluppo, insieme al supporto della rete diplomatica, avrà il compito di coinvolgere imprenditori e aziende, e assisterli passo dopo passo fino alla creazione della nuova società sammarinese. Ma avrà un ruolo attivo anche nella promozione turistica, con il coinvolgimento dei tour operator internazionali. Trattandosi di una società di diritto privato a partecipazione mista, la quota posseduta dall'Eccellentissima Camera non può mai essere inferiore al 51%.