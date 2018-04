Legge su Istanze d'Arengo, Adesso.sm: "Voti contrari incomprensibili"

La coalizione Adesso.sm torna sui lavori consiliari della scorsa settimana e parla di “voto contrario grave e per certi versi incomprensibile” in riferimento all'approvazione del progetto di Legge che regolamenta le istanze d'arengo. Dall'aula sono infatti arrivati anche 8 voti contrari, oltre ai 35 favorevoli. Il provvedimento mira a rendere inammissibili le istanze d'arengo che contengono istigazione all'odio, al razzismo, alla discriminazione per sesso e religione e alla diffamazione di persone viventi o defunte. Le dure critiche, però, non riguardano tutta l'opposizione. Alla Dc – che ha votato a favore – viene riconosciuto di avere a cuore il consolidamento delle basi democratiche del nostro ordinamento.