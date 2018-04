Consiglio d’Europa: la delegazione sammarinese a Strasburgo per la seconda sessione dell’Assemblea Parlamentare

Fino al 27 aprile la Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa partecipa a Strasburgo alla seconda sessione del 2018. L’Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla richiesta di dibattito d’urgenza sull’ascesa dei fenomeni di antisemitismo, xenofobia e islamofobia in Europa e su due dibattiti di attualità: l’elezione del Presidente della Federazione Russa, Putin nel territorio occupato della Crimea; e la Dichiarazione di Copenaghen relativa alla riforma del sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. All’ordine del giorno anche il dibattito sulla lotta al crimine organizzato attraverso la confisca dei beni illegali, il fenomeno del finanziamento ai gruppi terroristici e l’attuazione degli accordi di Parigi in materia di cambiamenti climatici. Interverranno in plenaria il Ministro degli Affari Esteri macedone ed il Ministro degli Affari Esteri danese, nella sua ultima comunicazione semestrale in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri.